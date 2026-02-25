Blatter attacca Infantino: “È come il Re Sole, la Fifa è una dittatura”

(Adnkronos) –

Joseph Blatter all’attacco di Gianni Infantino. L’ex presidente della Fifa ha criticato duramente il massimo responsabile dell’organo di governo del calcio mondiale: “Che cos’è la Fifa oggi? È composta solo dal suo presidente, Infantino. La Fifa è una dittatura. Il Consiglio della Fifa, con quasi 40 membri, non ha voce in capitolo” le parole in un’intervista al settimanale tedesco Sport Bild.

Blatter – che ha guidato la Fifa fino al 2015 – non ha risparmiato parole pesanti nei confronti di Infantino: “Governa come un Re Sole (in riferimento a Luigi XIV di Francia). Ho sentito dalla Fifa che non vuole essere salutato quando si presenta in sede. Si sta isolando totalmente, ma il calcio sopravviverà a Infantino”.

Al centro delle critiche, anche il rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: “Certo che Trump metterà su uno spettacolo, lo sta già facendo! Per questo, ha bisogno del suo nuovo amico, il presidente della Fifa Gianni Infantino. Anche se il termine complice è più appropriato di amico. Il Premio della Pace per Trump è una questione incomprensibile. Infantino sta cercando di ingraziarsi Trump perché ne ha bisogno”.