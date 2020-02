Categoria: Dolci

Ingredienti per uno stampo da 25×33 cm

Pasta Sfoglia 2 fogli (rettangolari, da 460 g ciascuno)

Zucchero a velo q.b.

Per la crema

Latte intero 700 g

Farina 00 100 g

Uova 4

Zucchero 160 g

Rum 10 g

Per la chantilly

Panna fresca liquida 650 g

Zucchero a velo 80 g

Preparazione

Bled cake, passo 1

Per preparare la Bled cake cominciate dalla cottura della pasta sfoglia: prendete il primo rettangolo e posizionatelo sulla placca rivestita con carta forno. Bucherellate la superficie con l’apposito strumento (1) o i rebbi di una forchetta. Spolverizzate con lo zucchero a velo (2) e cuocete in forno statico, già caldo a 200°, per circa 15 minuti. Fate lo stesso per il secondo rettangolo di sfoglia (3).

Bled cake, passo 2

Intanto che i rettangoli di sfoglia raffreddano, occupatevi della crema pasticcera. In un pentolino versate 600 g latte (4) e la bacca di vaniglia incisa, con i semi già raschiati (5). Mentre il latte si scalda, separate gli albumi dai tuorli e lavorate questi ultimi con metà della dose di zucchero (6),

Bled cake, passo 3

la farina (7) e 100 g di latte rimasti (8). Fate attenzione a non formare grumi, quindi aggiungete il rum (9).

Bled cake, passo 4

Togliete la bacca di vaniglia dal latte oramai caldo e versate il composto di uova, zucchero e farina nella pentola con il latte oramai caldo (10). Continuate a mescolare con la frusta finché non avrete ottenuto un crema liscia e soda (11).Tenete un attimo la crema da parte (dovrete utilizzarla poi ancora calda) e passate a montare gli albumi a neve in una ciotola pulita con fruste ben pulite (12).

Bled cake, passo 5

Mentre montate gli albumi, aggiungete a pioggia la dose di zucchero rimasta (13). Non appena gli albumi saranno montati, versateli subito nella crema ancora calda e amalgamate delicatamente con movimenti dal basso verso l’altro (14). Recuperate la pasta sfoglia e inseritela in uno stampo da 25×33 cm (al bisogno rifilate i bordi) (15).

Bled cake, passo 6

Versate la crema ottenuta (16) e livellate accuratamente (17). Coprite con pellicola trasparente e fate riposare in frigorifero per 8-12 ore (18).

Bled cake, passo 7

Trascorso il tempo di riposo, montate la panna con lo zucchero a velo (19), versatela sulla base oramai rassodata (20) e distribuite uniformemente (21)

Bled cake, passo 8

Posate in superficie il secondo strato di pasta sfoglia e compattate delicatamente a questo punto fare rassodare in freezer per almeno 3 ore. Questo procedimento serve affinché possiate fare le porzioni della Bled cake senza problemi (22). Tagliate la Bled cake in 12 pezzi di 7×7 cm (23) e spolverizzate di zucchero a velo. Ecco pronta la vostra Bled cake (24).

Conservazione

La Bled cake si conserva in frigorifero per 2-3 giorni, coperta o chiusa in un contenitore ermetico.

Se preferite potete congelarla porzionata.

Consiglio

Arricchite la vostra Bled cake spalmando uno strato di confettura ai frutti rossi, tipo ribes o lamponi per esempio, tra la crema pasticcera e la panna. Per una versione al cioccolato basterà sminuzzarlo finemente e disporlo sempre tra le due creme.

