Categoria: Antipasti

Ingredienti per 18 pezzi

Farina di grano saraceno senza glutine 80 g

Fecola di patate senza glutine 40 g

Yogurt bianco naturale 150 g

Uova 50 g (1 medio)

Latte intero 20 g

Lievito istantaneo per preparazioni salate senza glutine 2 g

Sale fino q.b.

Burro q.b.

per farcire

Tonno affumicato 100 g

Caprino 100 g

Erba cipollina 8 fili

Sale fino q.b.

Lime 1

Preparazione

Blinis di grano saraceno con tonno affumicato, passo 1

Per preparare i blinis di grano saraceno con tonno affumicato, versate lo yogurt e l’uovo in una ciotola e mescolateli con una frusta (1), aggiungete farina di grano saraceno (2) e la fecola (3); continuate a mescolare.

Blinis di grano saraceno con tonno affumicato, passo 2

Aggiustate di sale (4), versate il latte a filo (5) mescolate ancora, aggiungete il lievito instanteo (6) e amalgamate il tutto un’ultima volta.

Blinis di grano saraceno con tonno affumicato, passo 3

In una padella fate sciogliere con un pezzetto di burro (7) quindi versate 3-4 mestolini di impasto (circa 6 cm di diametro) in base all’ampiezza della padella (8). Dopo circa 1 minuto girate i blinis per cuocere dall’altro lato (9), iniziando dal primo versato. Cuoceteli ancora per un minuto o poco più. Con le dosi indicate otterrete circa 18 pezzi.

Blinis di grano saraceno con tonno affumicato, passo 4

Man a mano che saranno pronti, adagiateli su un piatto da portata (10). Passate alla farcitura: in una ciotola versate il caprino e l’erba cipollina tritata (tenete da parte due steli per la decorazione finale) (11). Unite l’olio, il succo di lime (12);

Blinis di grano saraceno con tonno affumicato, passo 5

aggiustate di sale (13), mescolate (14). Sbucciate un pezzo del lime e tagliate la scorza a fettine sottili (15).

Blinis di grano saraceno con tonno affumicato, passo 6

Riprendete i blinis e spalmate ciascuno con la crema di formaggio (16) adagiate le fettine di tonno affumicato (17) e decorate con la scorza di lime tagliata a listarelle e un po’ di erba cipollina (18). I blinis di grano saraceno con tonno affumicato sono pronti (18).

Conservazione

I blinis di grano saraceno con tonno affumicato si possono preparare in anticipo, anche il giorno prima, senza farcitura. Una volta farciti è preferibile consumarli in giornata.

Si sconsiglia la congelazione.

Consiglio

Potete sostituire il Caprino con un altro formaggio anche dal gusto meno sapido. Potete anche utilizzare altri tipi di pesce affumicato al posto del tonno.

