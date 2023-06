Blinken a Pechino, è il primo capo della diplomazia Usa in Cina dal 2018

Agli europei femminili sconfitta indolore per le azzurre Roma, 18 giu. (askanews) – Sconfitta onorevole e indolore per la Nazionale Femminile al Women’s EuroBasket: a Tel Aviv le Azzurre sono state battute 64-72 dal Belgio nell’ultimo impegno del girone B e domani scendono in campo per lo spareggio...