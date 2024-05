blinken-a-sorpresa-in-ucraina,-vede-zelensky.-mosca:-“intercettati-25-missili-kiev-su-belgorod”

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi a sorpresa a Kiev, dove vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel pieno dell’offensiva che la Russia ha lanciato contro Kharkiv. Secondo quanto riferito dal portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, Blinken “sottolineerà il sostegno duraturo degli Stati Uniti all’Ucraina”. E ancora, “discuterà dello stato sui campi di battaglia, del’impatto della nuova assistenza economica e di sicurezza americana, degli impegni a lungo termine sulla sicurezza e del lavoro in corso per la ricostruzione dell’Ucraina”.

Intanto il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi di aver abbattuto 25 missili ucraini sulla regione di confine di Belgorod. Lo riferisce la Tass. Domenica, 19 persone erano rimaste uccise in un attacco attribuito da Mosca a Kiev contro un edificio residenziale di Belgorod.

Alcuni vagoni di un treno merci sono deragliati alla stazione di Kotluban, nella regione russa di Volgograd, “a causa dell’intervento di persone non autorizzate”, ha riportato ancora la Tass, citando il servizio stampa della Ferrovia del Volga.

“Oggi, a causa dell’interferenza di persone non autorizzate” a gestire “il funzionamento del trasporto ferroviario”, presso la stazione di Kotluban della Ferrovia del Volga, i vagoni di un treno merci sono deragliati. “Secondo le prime informazioni, non ci sono stati feriti. Attualmente il traffico ferroviario nell’area della stazione è sospeso e si prevede un ritardo dei treni passeggeri”, si legge nel comunicato. Sono in corso le indagini per appurare le ragioni dell’incidente.