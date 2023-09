Blinken: determinati a lavorare con ucraini a ricostruzione

“Un’economia forte e una democrazia forte”

Milano, 6 set. (askanews) – “Siamo anche determinati a continuare a lavorare con i nostri partner mentre costruiscono e ricostruiscono un’economia forte e una democrazia forte”. Così il segretario di Stato americano, Antony Blinken, arrivato a Kiev per una visita senza preavviso, la prima da un anno nella capitale ucraina. Le parole di Blinken sono riportate da Reuters sul suo sito.

“Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è il primo interlocutore ad iniziare la sua giornata a Kiev rendendo omaggio ai nostri eroi caduti nel cimitero di Berkovetske”, ha riferito intanto il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba su Twitter.

Il viaggio di Blinken mira a valutare la controffensiva dell’Ucraina iniziata da 3 mesi e a sottolineare il voler continuare il sostegno degli Stati Uniti agli sforzi di Kiev per cacciare le forze del Cremlino 19 mesi dopo l’invasione russa. L’arrivo del segretario di Stato può essere letto anche un messaggio ad alcuni alleati occidentali preoccupati dal ritmo dei progressi, secondo funzionari statunitensi citati da Time Magazine.

Blinken ha poi detto di volersi assicurare che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno, non solo per avere successo nella controffensiva, ma a lungo termine termine, per assicurarsi che abbia un forte deterrente in futuro. “Vogliamo assicurarci che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno, non solo per avere successo nella controffensiva, ma abbia ciò di cui ha bisogno a lungo termine, per assicurarsi che abbia un forte deterrente”, ha detto accanto a Kuleba.

Il Segretario di Stato è arrivato per una visita a sorpresa in Ucraina, durante la quale sarà annunciato un miliardo di dollari in nuovi aiuti per aiutare il paese ad affrontare l’invasione russa.

“Ci aspettiamo che il Segretario di Stato annunci nuovi finanziamenti statunitensi per l’Ucraina superiori a 1 miliardo di dollari”, ha detto ai giornalisti un alto funzionario del Dipartimento di Stato, secondo Afp.