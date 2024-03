Blinken: Hamas può essere affrontato senza una grande operazione di terra a Rafah

Il segretario di Stato Usa dopo i primi colloqui in Egitto

Roma, 21 mar. (askanews) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha dichiarato, dopo il suo incontro con il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, che Hamas può essere gestito senza un’operazione di terra a Rafah. “Hamas può essere affrontato efficacemente senza una grande operazione di terra a Rafah”, ha detto Blinken durante una conferenza stampa congiunta.

La dichiarazione arriva lo stesso giorno in cui il ministero degli Esteri egiziano ha annunciato che i ministri degli Esteri di Egitto, Giordania, Arabia Saudita e Qatar, nonché il Segretario di Stato per la cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti e il capo esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp), hanno chiesto l’apertura di tutti i valichi di frontiera tra Israele e la Striscia di Gaza.

Il Cairo ha ospitato Blinken e cinque diplomatici arabi, all’inizio della giornata. Blinken è arrivato in Egitto oggi per il suo viaggio in Medio Oriente. Al Cairo incontrerà anche i ministri degli Esteri di Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar.