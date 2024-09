Blinken: il mondo è più sicuro senza il capo di Hezbollah Nasrallah

“Un brutale terrorista che ha impedito al Libano di progredire”

Roma, 30 set. (askanews) – “Il mondo è più sicuro dopo l’uccisione del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah” da parte di Israele, ha dichiarato il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, descrivendo il leader del gruppo libanese sostenuto dall’Iran come un “brutale terrorista”.”La regione e il mondo sono più sicuri senza di lui”, ha detto Blinken, insistendo sul fatto che “la diplomazia rimane la migliore e unica strada per raggiungere una maggiore stabilità in Medio Oriente” e affermando che gli Stati Uniti continueranno a lavorare “con urgenza” per garantire un cessate il fuoco tra Israele e il gruppo estremista palestinese Hamas a Gaza.