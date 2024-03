blinken-spera-in-“esito-soddisfacente”-per-risoluzione-onu-su-gaza

Il capo della diplomazia americana riguardo situazione umanitaria

Roma, 20 dic. (askanews) -Il capo della diplomazia americana Antony Blinken ha detto di sperare in un esito soddisfacente del progetto di risoluzione destinato a migliorare la catastrofica situazione umanitaria a Gaza, oggetto di voto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.”Siamo impegnati, come ho detto, in tutta buona fede con altri Paesi. Abbiamo lavorato a questo intensamente. Sono stato su questo due giorni al telefono. (L’Ambasciatrice Usa presso l’Onu) Linda Thomas-Greenfield, a New York, guida i nostri sforzi. Spero quindi che arriveremo a un esito soddisfacente”, ha detto Blinken.