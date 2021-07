Blitz degli attivisti della rete Bees Against G20 al Palazzo Reale di Napoli

NAPOLI – Blitz degli attivisti della rete Bees Against G20 oggi al Palazzo Reale di Napoli, sede che ospiterà il vertice dei ministri dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia dei Paesi membri del G20 i prossimi 22 e 23 luglio. “Napoli – si legge in post della rete pubblicato su Facebook – non poteva rimanere silente di fronte a questa vergognosa pagliacciata, crasso tentativo di propaganda green da parte di quei paesi che più di tutti hanno contribuito al modello di sviluppo malato che ha devastato il pianeta”. “Domani – annunciano da Bees Against – inizierà la tre giorni di mobilitazione dal basso contro il G20 sul clima, con l’Ecosocialforum fatto di tavoli tematici e prestigiosi ospiti internazionali del calibro di Vandana Shiva e accademici da tutto il mondo e poi la manifestazione il 22 luglio alle 16:00 da piazza Dante”.

