Blitz dei carabinieri contro la camorra: 44 arresti nel Napoletano

I reati dall’estorsione al voto di scambio

Milano, 17 nov. (askanews) – Una articolata operazione contro la camorra nel Napoletano ha portato all’arresto di 44 persone, 34 in carcere e 10 ai domiciliari. Ad eseguire le misure i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna su ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli e richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.Le indagini hanno fatto emergere il controllo diretto e indiretto della camorra, e particolarmente del clan Russo, sul territorio di Nola e i comuni limitrofi “di tutte le attività di carattere economico” soprattutto nel ramo immobiliare: i reati vanno dalla estorsione all’esercizio abusivo di giochi e scommesse, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare i rispettivi clan camorristici di appartenenza.C’è anche un presunto caso di voto di scambio che riguarda le elezioni amministrative nel Comune di Cicciano, maggio 2023, e quelle del Comune di Casamarciano, giugno 2022.

