Blitz dei ‘no Green Pass’ contro il personale del Policlinico di Modena

MODENA – “Le azioni di questi provocatori intralciano l’attività dei sanitari e quindi danneggiano tutti. Per questo motivo ho dato mandato al nostro ufficio legale di valutare le azioni più opportune tutelare il personale, i pazienti e i loro famigliari”. Così il direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Modena, Claudio Vagnini, dopo i blitz dei manifestanti cosiddetti ‘no Green Pass’ in questi giorni al Policlinico.

Alcuni cittadini, infatti, si sono recati all’ospedale per portare avanti azioni di disturbo, tra insulti e offese, contro il personale del Pronto Soccorso e quello del punto d’accesso dell’ingresso principale, impegnato a verificare la presenza dei requisiti di accesso alla struttura in base alla normativa di prevenzione anti-Covid.

Venerdì pomeriggio, in particolare, alcuni individui hanno provocato il personale del Pronto Soccorso e domenica pomeriggio hanno ripetuto il gesto al punto di accesso. “In entrambi i casi hanno provocato e insultato il personale, tanto da rendere necessario l’intervento della Vigilanza privata e, domenica, addirittura quello delle forze dell’ordine”, segnalano in ospedale.

Aggiunge Vagnini: “Desidero anzitutto complimentarmi col nostro personale, che ha saputo gestire con professionalità la situazione, in un contesto in cui la priorità va alla sicurezza dei cittadini che vengono all’ospedale con un problema sanitario reale e non per provocare. Le regole di accesso agli ospedali, infatti, sono pensate per garantire la sicurezza di tutti in una situazione dove l’emergenza è lungi dall’essere superata”.

