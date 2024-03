blitz-di-extinction-rebellion:-la-laguna-di-venezia-si-tinge-di-verde

Sul ponte di Rialto scritta “Il governo parla e noi appesi a un filo”

Roma, 9 dic. (askanews) – Blitz di Extinction Rebellion (XR) Venezia sul ponte di Rialto. La laguna si è colorata di verde mentre gli attivisti del movimento ambientalista globale che ricorre alla disobbedienza civile non violenta si sono arrampicati sul ponte di Rialto per srotoloare lo striscione con la scritta “Mentre il governo parla noi siamo appesi a un filo”. Lo racconta un’attivista di XR Padova in un video su Instagram, mentre le immagini delle acque di Venezia colorate di verde fanno il giro del web.Un’azione compiuta – spiega XR Venezia in un post sulla piattaforma social – è “contro il ridicolo andamento della COP28” a Dubai.Nelle acque del Canal Grande – sottolineano – è stata “versata fluorescina, un colorante non inquinante che rende l’acqua fluorescente”.