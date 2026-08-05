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Blitz nei campi nomadi a Milano, Torino, Verona e Padova: 6 arresti e 1.686 identificati
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Blitz nei campi nomadi a Milano, Torino, Verona e Padova: 6 arresti e 1.686 identificati

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(Adnkronos) – Maxi operazione della Polizia di Stato nei campi nomadi di Milano, Torino, Verona e Padova. Nel corso dei controlli straordinari sul territorio sono state identificate 1.686 persone, arrestate 6 persone, denunciate 9, mentre 4 cittadini stranieri sono stati espulsi. L’attività ha interessato anche stazioni ferroviarie e aree urbane sensibili, con perquisizioni, sequestri e il controllo di 323 veicoli. 

In particolare, a Milano nei campi nomadi di Negrotto e Monte Bisbino e nella Stazione Ferroviaria di Villapizzone sono stati arrestati 5 stranieri, 3 per reati in materia di immigrazione, ⁠1 per violazione del divieto di avvicinamento alla casa familiare e uno per ⁠aggravamento della misura degli arresti domiciliari. Quattro stranieri sono stati denunciati a vario titolo per danneggiamento aggravato, getto pericoloso di oggetti e per violazione delle norme in materia di immigrazione. Sono 11 gli stranieri accompagnati in Questura per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale, 3 dei quali saranno destinatari di espulsione con rimpatrio coatto e 1 destinatario di espulsione con trattenimento presso il Cpr. Sono 1517 le persone identificate e 173 le auto controllate ed è stato eseguito anche un ordine di allontanamento. 

Nel quartiere Mirafiori di Torino è stato arrestato uno straniero per evasione; 3 persone, 1 delle quali straniera, sono state denunciate a vario titolo per furto, per porto di armi o oggetti atti ad offendere e per intestazione fittizia di beni. Le persone identificate sono state 66, di cui 5 minorenni e 7 stranieri. Sono stati eseguiti 2 Dacur (Divieto di accesso ad aree urbane). I veicoli controllati sono stati 30. Tre auto sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Durante l’attività di controllo sono stati rinvenuti e sequestrati uno sfollagente, una pistola scacciacani, due autovetture con all’interno numerose targhe provvisorie straniere e un disturbatore di frequenza ritrovato in una lavastoviglie.  

A Verona nella Strada la Rizza è stato denunciato un uomo per ricettazione; sono state identificate 38 persone, 5 delle quali minorenni. Delle 38, 18 sono risultate con precedenti di polizia. Sono stati rinvenuti e sequestrati un divaricatore idraulico, risultato provento di furto e del valore di oltre 11.000 euro, un ciclomotore rubato e circa 1,5 kg di monili in argento.  

A Padova a Lungargine San Lazzaro sono stati identificati 65 soggetti, di cui 26 minorenni, la maggior parte dei quali gravate a vario titolo per reati contro il patrimonio per furti, rapine, estorsioni, armi, rissa, ricettazione, danneggiamento, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed altri reati. Sono state controllate 104 autovetture. All’interno del campo nomadi sono stati controllati anche due persone sottoposte ai domiciliari con una terza persona in affidamento in prova ai servizi sociali. 

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