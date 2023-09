Blitz TorBella Monaca, assessore Zevi: Meloni supporti rilancio Roma

“Roma Capitale ha destinato 120 mln tra Pnrr e PinQua”

Roma, 7 set. (askanews) – “Ringrazio sinceramente tutte le Forze dell’Ordine intervenute oggi a Tor Bella Monaca. Un’operazione importante di legalità e di riqualificazione di una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa”. Così l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative del comune di Roma, Tobia Zevi, presente sul posto durante la maxi operazione interforze a Tor Bella Monaca.

“Dobbiamo però ammettere, con una certa amarezza, di aver respirato oggi anche disincanto nei confronti delle istituzioni da parte delle persone oneste che abitano qui, nelle case popolari di Roma Capitale e della Regione Lazio. Qui i cittadini sono stati abbandonati per anni e temono oggi di essere svegliati all’alba solo per un intervento per essere poi dimenticati di nuovo”, sottolinea Zevi.

“Serve un vero progetto di rilancio, che Roma vuole fare con i 120 milioni di euro dei fondi del Pnrr e PinQua e che richiede la presenza di un Governo che non cancelli il reddito di cittadinanza mentre valuta se dirottare altrove i soldi dell’Europa che noi vogliamo utilizzare per riqualificare il quartiere. La presidente Giorgia Meloni deve supportare concretamente Roma Capitale anche nello sviluppo di nuovi progetti per ridurre le disuguaglianze sociali e la povertà educativa, rilanciando davvero Tor Bella Monaca”, conclude.