Bloccati da una frana in agriturismo a Modigliana, li salva l’elicottero

FORLì – Dopo l’acqua a fare paura in Romagna ci sono anche le frane. Oggi poco prima delle 13 una squadra del distaccamento di Rocca San Casciano dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta a Modigliana sulla strada provinciale 21, per soccorrere sette persone bloccate in un agriturismo a causa di un movimento franoso. La squadra ha raggiunto le persone a piedi prestando loro una prima assistenza, mentre per le operazioni di salvataggio in sicurezza è stato richiesto l’intervento del Reparto volo di Bologna. Un elicottero ha così raggiunto il podere interessato e trasportato le persone in una zona sicura nel campo sportivo di Modigliana. Per nessuna è stata necessario trattamento sanitario.

