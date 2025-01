Bloomberg: “Accordo Musk-Meloni da 1,5 miliardi di euro”. Ma da Palazzo Chigi arriva la replica

ROMA – Il governo Meloni starebbe negoziando un contratto quinquennale con SpaceX, la compagnia di Elon Musk, per fornire servizi di telecomunicazioni sicure all’Italia. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’accordo avrebbe un valore di 1,5 miliardi di euro e includerebbe una serie di servizi avanzati, sia per il governo che per l’esercito italiano.

La notizia emerge a poche ore dalla visita lampo della premier Giorgia Meloni a Mar-a-Lago, per incontrare il futuro presidente statunitense Donald Trump.

I DETTAGLI DELL’ACCORDO

Il contratto con SpaceX prevederebbe la fornitura di servizi crittografati di alto livello per le comunicazioni governative, oltre all’implementazione di tecnologie satellitari destinate a scopi militari e di emergenza.

In particolare, il piano coinvolgerebbe l’esercito italiano nell’area del Mediterraneo e introdurrebbe i servizi satellitari “direct-to-cell”, utili in situazioni critiche come attacchi terroristici o disastri naturali. Inoltre, il progetto già discusso con Starlink mira a garantire una connessione internet veloce su tutto il territorio nazionale.

UN PASSO AVANTI STRATEGICO

Bloomberg sottolinea che questa trattativa, iniziata nella metà del 2023, rappresenta un passo avanti significativo sia dal punto di vista economico che logistico.

Tuttavia, permangono le preoccupazioni di alcuni funzionari italiani riguardo all’impatto sui vettori locali, già alle prese con un mercato delle telecomunicazioni tra i più competitivi al mondo.

L’industria telefonica italiana, infatti, sta affrontando una fase di consolidamento, con fusioni e vendite di asset multimiliardari, come dimostrato dalla cessione della rete fissa di Telecom Italia SpA al fondo statunitense KKR & Co. per 22 miliardi di euro nel 2024.

IL RISPARMIO

Secondo le fonti citate da Bloomberg, le alternative a Starlink avrebbero un costo stimato di 10 miliardi di euro, rendendo l’accordo con SpaceX una scelta economicamente vantaggiosa, con un risparmio netto di almeno 8,5 miliardi di euro. Questo aspetto potrebbe essere decisivo nel consolidare il progetto, nonostante i timori legati alla dipendenza da una compagnia privata per la sicurezza nazionale.

TRUMP, MUSK E MELONI: UN TRIANGOLO STRATEGICO

Il rapporto consolidato tra Giorgia Meloni e Elon Musk, insieme all’alleanza con Donald Trump, potrebbe accelerare la chiusura dell’accordo.

Gli analisti notano che la Space Force, creata durante la precedente amministrazione Trump, rappresenta un settore chiave per gli Stati Uniti, che potrebbero vedere nella collaborazione tra SpaceX e l’Italia una risorsa strategica per rafforzare i legami tra Roma e Washington.

Nonostante il miliardario di origine sudafricana non fosse presente alla cena ufficiale a Mar-a-Lago, Bloomberg afferma che la visita della premier italiana avrebbe contribuito a far avanzare le trattative.

La partnership tra SpaceX e il governo italiano potrebbe segnare un nuovo capitolo nei rapporti bilaterali, con importanti implicazioni economiche e di sicurezza per entrambe le nazioni.

PALAZZO CHIGI SMENTISCE: “NESSUN ACCORDO, CON TRUMP NON SI E’ PARLATO DI QUESTO”

In una nota, la Presidenza del Consiglio “smentisce che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il Governo italiano e la società SpaceX per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati. La stessa Presidenza del Consiglio smentisce ancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l’incontro con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump”.

