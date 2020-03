Bloomberg: “L’iPhone 12 sarà lanciato in autunno come da programma”

Anche se Apple ha riaperto i suoi negozi al dettaglio in Cina, molte delle sue operazioni della catena di fornitura devono ancora migliorare.

Citando fonti anonime, Bloomberg spiega i prossimi iPhone di punta con funzionalità 5G sono “ancora in programma per il lancio in autunno“. La produzione di massa inizierà a maggio, in ritardo rispetto agli anni passati, ma la società è fiduciosa e crede che riuscirà a produrre un numero sufficiente di iPhone 12 per il lancio.

L'articolo Bloomberg: "L'iPhone 12 sarà lanciato in autunno come da programma" proviene da Notiziedi.

