blue-balloonchallenge-per-sensibilizzazione-su-diabete-di-tipo-1

Iniziativa in occasione della giornata mondiale della Patologia

Monza, 18 nov. (askanews) – Un’edicola tinta di blu, per accrescere la consapevolezza sul diabete. In occasione della giornata mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, è tornata la Blue Balloon Challenge, la campagna internazionale promossa da Medtronic, Diabete, come sottolineato da Daniela Simonte, OU Diabetes Marketing Director Italy, Greece and Israel: “La Blue BalloonChallenge vuole rendere visibile l’invisibile e l’invisibile è il diabete di tipo 1. Il palloncino blu è un’icona che rappresenta la difficoltà di mantenere in costante equilibrio i valori glicemici, tra sbalzi di iperglicemia e cali ipoglicemici, ma vuole anche rappresentare la leggerezza perché comunque non dobbiamo dimenticare che le persone con diabete possono assolutamente vivere una vita piena e realizzare qualsiasi obiettivo loro si prefiggano”.Nelle giornate del 15 e il 16 novembre, inoltre, l’edicola di Ponte dei Leoni ha ospitato l’iniziativa “Le mie Favole Blu”, un progetto voluto da Medtronic e realizzato con il patrocinio della rete associativa Diabete Italia e ‘associazione nazionale FAND. Ne ha parlato Luigi Morgese, Senior Business Director Diabetes Italy, Greece and Israel: “Questa è una delle attività che facciamo per sensibilizzare al tema del diabete e all’impegno quotidiano che richiede con la Blue BalloonCampaign. Abbiamo più di una iniziativa e collaboriamo con tutti coloro che vogliono portare avanti la consapevolezza che il diabete ben compensato è la causa di nulla”.”Le mie Favole Blu” è una raccolta di racconti illustrati nata da un laboratorio creativo che ha coinvolto bambini con diabete di Tipo 1 e, appunto, i loro genitori nella scrittura a quattro mani di storie legate dal simbolo del palloncino blu. Ne ha parlato così Lorenzo Guslandi, Campione di pattinaggio in linea, persona con diabete di tipo 1: “Iniziative come questa di allestire un’edicola a tema Blue Balloon Challenge è qualcosa che mi ha veramente scioccato in positivo perché siamo a Monza, nella mia città. E’ stata una sorpresa, mi hanno portato qua a vedere cosa avevano creato ed è spettacolare”.L’edizione 2025 della Blue Ballon Challenge è dedicata ai genitori, il cui ruolo è ritenuto fondamentale per i piccoli pazienti con diabete di tipo 1. “Il diabete di tipo 1 è chiamato anche diabete giovanile, quindi interviene senza poi avviso in un’età in cui i genitori rappresentano un punto di collaborazione fondamentale con il personale clinico per la gestione di questa condizione” ha proseguito Luigi Morgese. In Italia si stima una prevalenza del diabete pari al 6,2% della popolazione, quasi 4 milioni di persone, di cui circa 300.000 affette da Diabete di Tipo 1: “Abbiamo tantissime iniziative. Ne menziono solo un paio: la prima è Unstoppable, un’iniziativa rivolta ai ragazzi della scuola primaria e secondaria. Ha l’obiettivo di togliere lo stimma e agevolare l’inclusione. Un’altra campagna è Diabetable, rivolta alle istituzioni, a chi prende le decisioni in sanità. Una compagnia teatrale che mette in scena un copione per spiegare alle istituzioni l’importanza dell’equità di accesso alle tecnologie” ha aggiunto Daniela Simonte. Per questo, chiaramente, Medtronic continua a consolidare il proprio impegno nel sensibilizzare sulla patologia, con un progetto che cresce anno dopo anno.