ROMA (ITALPRESS) – Al via il progetto europeo “Blue Deal” per portare nei Paesi mediterranei tecnologie e soluzioni “su misura” per sfruttare l’energia dal mare, con la partecipazione di 13 partner, tra cui ENEA e Università di Siena (coordinatore), provenienti da Italia, Spagna, Cipro, Grecia, Albania, Croazia e Malta.

Progetto Blue DealCon un finanziamento Ue di 2,8 milioni di euro, il progetto punta a sostenere una transizione energetica che includa l’energia dalle onde e dalle maree in un’area particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. “I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo spesso non considerano il mare una concreta risorsa di sviluppo economico nè tantomeno una fonte di energia pulita su cui centrare le strategie energetiche nazionali e regionali.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Blue Deal, la transizione energetica punta sul Mediterraneo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento