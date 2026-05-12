martedì, 12 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOBlue economy, Urso: "Terminali portuali infrastrutture strategiche, da governo dialogo continuo con...
blue-economy,-urso:-“terminali-portuali-infrastrutture-strategiche,-da-governo-dialogo-continuo-con-il-settore”
Blue economy, Urso: “Terminali portuali infrastrutture strategiche, da governo dialogo continuo con il settore”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Blue economy, Urso: “Terminali portuali infrastrutture strategiche, da governo dialogo continuo con il settore”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – “Festeggiamo i 25 anni di Assiterminal: un percorso che ha accompagnato la crescita della portualità italiana e rafforzato la competitività del nostro sistema logistico e produttivo. I terminal portuali sono infrastrutture strategiche dove si incontrano industria, commercio, turismo e logistica, garantendo la continuità delle filiere, la movimentazione delle merci e la mobilità delle persone: da qui passa la capacità dell’Italia di giocare un ruolo chiave nelle rotte economiche globali. Il Governo mantiene un dialogo continuo con il settore e anche di recente ho incontrato il Presidente Cognolato e il Direttore Ferrari per approfondire le principali sfide del sistema portuale italiano: dagli investimenti infrastrutturali all’approvvigionamento delle materie prime critiche, dalla competitività industriale alla sostenibilità energetica”. Ad affermarlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso in un messaggio inviato in occasione dell’Assemblea pubblica di Assiterminal. 

“Viviamo in un contesto in cui – sottolinea Urso – è essenziale supportare il sistema produttivo non solo con risorse, ma soprattutto con regole chiare, tempi certi e una visione industriale coerente, accelerando in particolare nelle Zes e le Zls così da attrarre maggiori investimenti privati. Come illustrato anche nel Libro bianco ‘Made in Italy 2030’, la transizione energetica e la resilienza delle filiere sono fattori decisivi per ridurre costi e dipendenze: il nuovo Piano Transizione 5.0 punta su efficientamento e autoconsumo industriale come leve concrete per raggiungere questi obiettivi”.  

Oggi, sottolinea, “l’Italia ha le carte per diventare il fulcro di logistica, energia e materie prime strategiche e la candidatura di Porto Marghera come un hub europeo per lo stoccaggio di materie prime critiche è un passo assai significativo per l’indipendenza strategica europea. In questo percorso, dobbiamo compiere uno sforzo corale, continuando a investire nella formazione tecnica, valorizzando Its e competenze, così da costruire il Made in Italy del futuro che avanza nel mondo. Confido che Assiterminal continui a favorire il dialogo tra istituzioni e imprese per trasformare la lunga filiera della Blue Economy in un sistema integrato e sostenibile di innovazione, occupazione e valore per i territori”.  

Previous article
Oncologia: si concretizza l’impegno di BeOne nei tumori solidi
Next article
Oncologo Pietrantonio: “Tislelizumab con chemioterapia più efficace in gastrointestinali”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gli Omega-3 fanno bene alla salute? Medico-nutrizionista: “Sì ma dipende dal contesto biologico”

(Adnkronos) - Omega-3 sì, ma senza eccessi e soprattutto con le giuste fonti. Sempre più studi confermano i benefici di questi grassi essenziali per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Blue economy, Cognolato (Assiterminal): “Servono regole certe e una voce unica del terminalismo”

(Adnkronos) - "Servono regole certe, semplificazione normativa e una rappresentanza unica del terminalismo italiano". Lo ha dichiarato il presidente di Assiterminal, Tomaso Cognolato, a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rino Barillari, l’aggressione di Depardieu e il processo: “Ho ritirato la querela”

(Adnkronos) - "È un grande attore che amo e amerò sempre". Si chiude così il caso tra Rino Barillari, il 'King' dei paparazzi, e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fiere, idrogeno e cybersicurezza: dal 9 all’11 giugno tornano a Piacenza Hydrogen Expo e Cybsec-Expo

(Adnkronos) - Hydrogen-expo e Cybsec-expo tornano a Piacenza Expo dal 9 all’11 giugno 2026. Organizzate da Mediapoint & exhibitions di Fabio Potestà, le due...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.