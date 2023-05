Blue Forum Gaeta, Acampora: affermare leadership in Europa e Mediterraneo

Il presidente di Assonautica Italia e CCIA Frosinone e Latina apre i lavori

Roma, 25 mag. (askanews) – “Sul tema della sostenibilità ognuno deve fare la propria parte e noi abbiamo iniziato l’anno scorso con la prima edizione del Blue Forum in cui abbiamo dato vita al Blue Forum Italia Network. Partendo dalla comunicazione 240 Final della Commissione Europea che chiedeva a tutti noi un nuovo approccio per passare da un’economia blu ad un’economia blu sostenibile e per raggiungere gli obiettivi del green deal. Abbiamo voluto dare vita ad una comunità ampia e trasversale che si riconosce nella necessità di tutelare e valorizzare la nostra risorsa più grande, il mare. Una rete di utenti del mare e che ha visto nel Manifesto Blue per un’Economia del Mare sostenibile, inclusiva e innovativa, un primo laboratorio di idee che si concluderà alla fine del 2023. Oggi l’obiettivo, invece, è riconoscersi una Nazione di Mare e affermare la nostra leadership in Europa e nel Mediterraneo. Da sempre siamo il pontile dell’Europa nel Mediterraneo, ma questa è una visione solo geografica ed è chiaro che è il momento di andare oltre. Dobbiamo fare in modo che la nostra penisola affermi il proprio ruolo anche dal punto di vista politico, sociale ed economico. Dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze e dobbiamo saperle comunicare e farle conoscere in tutto il mondo”.

Lo ha affermato il Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, dando il via ai lavori del il 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.

