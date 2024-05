bmw-ce-o2,-lo-scooter-elettrico-o-eparkourer-pensato-per-la-città

Rivolto a un pubblico giovane, versione da 4 kW per i 14enni

Milano, 22 mag. (askanews) – Bmw svela lo scooter urbano elettrico o eParkourer CE 02, fratello minore del CE 04 presentato due anni fa. Il CE 02 è rivolto ad un pubblico giovane, la Z Gen, con la versione meno potente da 4 kW e velocità limitata a 45 km/h che può essere guidato dai 14 anni. Bmw CE 02 (C indica i mezzi urbani Bmw, E la propulsione elettrica e 02 la cilindrata, pari a un 200 termico) è l’ideale per la città: è adatto alla guida in due, è agile, grazie a un peso di 132 kg e un’altezza sella ridotta di 750mm, robusto e minimale nel design per integrarsi nelle moderne metropoli di acciaio, vetro e graffiti.

La versione più potente da 11 kW (15 CV) è dotata di 2 batterie a 48 volt che garantiscono fino a 90 km di autonomia mentre la velocità massima è di 95 km/h. Al termine del percorso di prova in città di circa 22 km, l’autonomia residua era di 56 km. Per la ricarica, con il caricatore da 900 W di serie occorrono 2h45 per passare dal 20% all’80%, con quello optional da 1.500 W occorre 1h40.

All’anteriore forcelle telescopiche, mentre al posteriore ci sono un forcellone monobraccio e un ammortizzatore a perno diretto. Gli pneumatici larghi sono montati su cerchi in lega con design a disco pieno. I freni sono a disco assicurano con Abs all’anteriore. Due le modalità di guida, Flow e Surf che regolano potenza e intensità del recupero di energia in frenata. Una terza modalità, Flash, è disponibile nel top di gamma Highline. Di serie la retromarcia con tasto dedicato e la guida senza chiave.

Minimale la strumentazione con display digitale Tft da 3,5 pollici che fornisce tutte le informazioni di viaggio. Il CE 02 è dotato di un supporto per smartphone con Usb-C per la ricarica, quando connesso all’app Bmw Motorrad Connect, nella versione Highline, lo smartphone diventa un disply aggiuntivo e può essere comandato con i tasti sul manubrio, dove si trovano anche tutti gli altri comandi. La versione Highline è dotata anche di sim per essere sempre connessi tramite app allo scooter. Numerosi gli optional, come il parabrezza, bauletto e borsa laterale impermeabile con telaio dedicati. Il Bmw CE 02 sarà nei concessionari dal 25 maggio con prezzi di 8.750 euro per la versione da 11 kW e di 7.750 euro per i 4 kW che diventano 5.957 e 5.284 con incentivi e rottamazione. Fino a fine mese viene offerto il pacchetto Highline in omaggio.