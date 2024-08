bmw-chiude-semestre-con-conti-calo,-conferma-stime-2024

Pesa calo Cina, aumento costi e investimenti per Neue Klasse

Milano, 1 ago. (askanews) – Bmw chiude il semestre con conti in calo penalizzati dalla domanda debole in Cina, principale mercato del gruppo, e dai costi per il lancio dei modelli elettrici Neue Klasse, ma conferma gli obiettivi 2024 con consegne viste in lieve aumento e un margine auto dell’8-10%. titolo a Francoforte cede il 2,5% a 83,6 euro.

Nei primi sei mesi dell’anno i ricavi sono pari a 73,5 miliardi miliardi di euro (-0,7%), le consegne sono invariate a 1,2 milioni di veicoli. In aumento le consegne di elettriche del 24,6% a 191mila unità che fanno di Bmw il terzo brand al mondo per vendite di bev . Il risultato operativo è pari a 7,9 miliardi (-18,4%), con un margine per il gruppo del 10,9% in linea con i target, mentre per l’Auto scende all’8,6% (-2 pp). Il free cash flow dell’auto cala a 2,2 miliardi (-37%) in scia a un aumento dei costi a 4,9 miliardi (+27%). L’utile si attesta a 5,6 miliardi (-14,6%), mentre gli investimenti in ricerca e sviluppo salgono a 4,17 miliardi (+23%). Bme

“Grazie alla nostra resilienza, possiamo investire nel futuro mentre il settore si trova a navigare in acque agitate. Siamo focalizzati sul lancio della Neue Klasse che porterà Bmw a un altro livello tecnologico il prossimo anno”, ha detto il Ceo Oliver Zipse.