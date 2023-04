Bmw e Mini: tutto pronto per i campionati italiani di motorsport

Nel campionato GT saranno schierate due Bmw M4 GT3

Milano, 28 apr. (askanews) – Tutto pronto per la stagione italiana 2023 di motorsport targata Bmw e Mini. La strategia di Bmw Italia vede quest’anno il coinvolgimento dei brand Mini e Bmw in sinergia con l’obiettivo di offrire differenti livelli di vetture per competere in tre diversi campionati ed accogliere così giovani piloti e gentlemen drivers.

Il percorso parte dalla Mini Challenge Academy, per salire alla Mini Challenge Evo, proseguire con la M2 CS Racing Cup Italy ed infine la possibilità di avvicinarsi alla Bmw M4 GT3. Anche l’accoglienza degli ospiti, dei team e dei piloti in autodromo avrà quest’anno una nuova veste con una hospitality unica per i due brand.

Bmw M2 CS Racing Cup Italy è il campionato monomarca nazionale patrocinato da Bmw Italia con il supporto di Aci Sport, Promodrive e Hankook come partner tecnico. Per attirare giovani talenti è previsto un premio di 30mila euro al primo classificato under26. La stagione 2023 vedrà i piloti sfidarsi in 6 appuntamenti: Misano il 5-7 maggio; Vallelunga Monza, Mugello (due weekend) e Imola.

Nel Campionato Italiano GT, il team Ceccato Racing supportato da Bmw Italia ha deciso di rilanciare con una seconda vettura Bmw M4 GT3 che parteciperà ad entrambe le serie, Sprint ed Endurance.

“E’ per noi un orgoglio portare due vetture nel Campionato Italiano GT in questi anni di offensiva di prodotto della “M”. La Bmw GT3 sta ottenendo ottimi risultati nei campionati di tutto il mondo tra cui, lo scorso anno, la vittoria nella classifica generale dei piloti e dei team nel DTM tedesco. Siamo quindi molto fiduciosi nel Team di Ceccato Racing”, afferma Carlo Botto Poala, direttore Marketing Bmw Italia.

