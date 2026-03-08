bmw-ix3-debutta-la-nuova-generazione-elettrica-con-guida-hands-off

Milano, 8 mar. (askanews) – Bmw presenta la iX3, primo modello della famiglia Neue Klasse, la nuova generazione di veicoli elettrici del gruppo da cui nasceranno 40 modelli entro il 2027. Il suv introduce una delle innovazioni più avanzate oggi disponibili sul mercato europeo: la guida hands-off in autostrada, che permette di viaggiare e sorpassare senza mani sul volante. Bmw è il primo costruttore ad aver ottenuto l’omologazione per questo sistema con la nuova normativa sovranazionale Unece, valida in tutta Europa.

La Bmw iX3 è il primo software-defined vehicle della casa bavarese: tutte le funzioni della vettura sono gestite da quattro supercomputer sviluppati internamente. Il principale si chiama Heart of Joy ed è dedicato alla gestione della dinamica del veicolo per esaltare il piacere di guida tipico del marchio. La nuova architettura elettronica ha inoltre eliminato le centraline tradizionali, riducendo fino a 600 metri di cablaggi per vettura, con benefici in termini di peso, efficienza e semplicità costruttiva.

Due motori elettrici  uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore  garantiscono trazione integrale e una potenza complessiva di 469 cavalli. Lo 0-100 km/h è coperto in 4,9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 210 km/h. La batteria da circa 114 kWh, assemblata nel nuovo stabilimento Bmw di Debrecen in Ungheria, dove viene prodotta anche la vettura, utilizza nuove celle cilindriche con una densità energetica superiore del 20% rispetto alla generazione precedente.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 800 chilometri nel ciclo Wltp, tra i valori più elevati nel segmento dei suv elettrici premium, con consumi dichiarati di 15 kWh per 100 km. L’architettura a 800 volt supporta ricariche ultrarapide fino a 400 kW, consentendo di recuperare oltre 370 chilometri di autonomia in circa 10 minuti. Sono disponibili anche la ricarica bidirezionale e la funzione Plug&Charge, che avvia automaticamente la sessione di ricarica al collegamento del cavo.

Nel test su strada da Milano a Cortina, con lunghi tratti autostradali alternati a percorsi di montagna, la iX3 si è dimostrata confortevole, silenziosa e agile nel misto nonostante un peso di circa 2,3 tonnellate. All’andata i consumi medi sono stati pari a 27 kWh per 100 km, con un’autonomia effettiva di circa 450 chilometri. Per raggiungere Cortina si è resa necessaria una sosta alle colonnine Hpc: la ricarica ha raggiunto una potenza di picco di 240 kW e in circa 20 minuti il livello della batteria è passato dal 35% all’80%. Al ritorno la media è scesa a 21,5 kWh per 100 km, con una percorrenza stimata superiore ai 500 chilometri, sufficiente per rientrare a Milano senza ulteriori soste. Efficiente anche il recupero di energia in frenata, regolabile dal touchscreen centrale: Bmw dichiara che nella guida quotidiana gestisce fino al 98% degli arresti.

Il nuovo corso riguarda anche lo stile. Il frontale presenta un design più pulito con nuovo logo e doppio rene di dimensioni più compatte, integrato nella carrozzeria per migliorare l’aerodinamica e ospitare i sensori dei sistemi di assistenza alla guida. La lunghezza è di 4,78 metri, con una capacità di carico fino a 1.750 litri, cui si aggiungono circa 60 litri nel frunk anteriore.

Gli interni introducono il Panoramic iDrive con il nuovo sistema operativo OS X, sviluppato da Bmw su base Android. La novità principale è il Panoramic Vision, un display digitale che corre lungo la base del parabrezza proiettando le informazioni di guida. Al centro della plancia un touchscreen da 18 pollici gestisce infotainment e funzioni principali, mentre il volante adotta la filosofia shy tech con comandi integrati e feedback aptico.

Il pacchetto Assisted Drive Pro abilita la guida assistita di livello 2+ con funzione hands-off: il sistema mantiene la corsia, segue il traffico ed esegue sorpassi suggeriti, mentre telecamere interne monitorano costantemente l’attenzione del conducente. La vettura è inoltre in grado di effettuare parcheggi in autonomia, anche tramite app senza conducente a bordo. Entro l’anno arriverà il City Assistant per la guida in città con riconoscimento di semafori, pedoni, ciclisti e rotonde.

La Bmw iX3 50 xDrive è proposta negli allestimenti M Sport e M Sport Pro con prezzi a partire da 69.900 euro, leggermente inferiore rispetto alla X3 con motorizzazioni termiche. Nel corso dell’anno arriveranno anche due versioni meno performanti e con batterie più piccole e una variante top di gamma ad alte prestazioni.