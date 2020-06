BMW Motorrad continua a espandere Rent a Ride

Con Rent a Ride, BMW Motorrad offre un piacere di guida in moto senza pensieri attraverso la piattaforma di noleggio www.rentaride.com – configurabile secondo le specifiche esigenze, con moto a noleggio praticamente nuove e una gamma eccezionale di tour affascinanti, che possono anche essere utilizzati direttamente con l’app BMW Motorrad Connected. Con 89 partner di noleggio partecipanti in sette paesi, www.rentaride.com è la più grande piattaforma di noleggio di motociclette in Europa.

Entro la fine dell’anno, BMW Motorrad mira ad espandere la piattaforma per includere più di 100 partner di noleggio in 12 paesi. Espandendo costantemente i partner di noleggio e i paesi partecipanti,

