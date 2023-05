Bmw: ricavi I trim. a 36,8 mld (+18,3%), consegne -1,5% a 588mila

Vendite Bev +83%. Confermati target 2023.

Milano, 4 mag. (askanews) – Bmw chiude il primo trimestre con consegne pari a 588.138 veicoli (-1,5%) e ricavi a 36,853 miliardi di euro (+18,3%). In crescita le consegne di vetture Bmw M a 46.430 unità (+19%). L’Ebt di gruppo si attesta a 5,13 miliardi rispetto ai 12,2 miliardi dello scorso anno, l’utile netto a 3,66 miliardi (10,2 miliardi), in deciso calo per via degli effetti del consolidamento di BBA nel primo trimestre 2022. In crescita il titolo in Borsa: Bmw guadagna il 2,4% a 103,5 euro, a fronte di un Dax in calo dello 0,3%

L’Ebit margin dell’Auto si attesta al 12,1%, il free cash flow a 1,98 miliardi, con un target per fine anno di 7 miliardi. Le vendite di Bev crescono dell’83% a 64.467 unità (11% del totale con un target per fine anno del 15%), quelle di veicoli elettrificati (Bev+Phev) del 23,2% a 110.486 unità.

“Il primo trimestre sottolinea che i nostri prodotti sono la risposta migliore a un contesto impegnativo”, ha affermato il Ceo di Bmw Oliver Zipse.

Bmw conferma i target per il 2023 e si aspetta un leggero aumento delle consegne e un Ebit margin per l’Auto fra l’8 e il 10%, dopo 1,5 miliardi (pari a 1 p.p.) di impatto negativo dal consolidamento di BBA.

