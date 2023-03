Le organizzazioni sindacali del Gruppo BNL denunciano il comportamento della governance dell’istituto di credito, che da 2 anni tenta di disintermediare il sindacato sfuggendo ad un confronto serio e veritiero, volto all’individuazione di soluzioni sostenibili e condivise che possano accompagnare la banca, lavoratrici e lavoratori nella realizzazione partecipata del piano industriale 22/25.

A distanza di un anno dalla procedura di riorganizzazione che ha portato all’esternalizzazione del 10% della forza lavoro, che si è conclusa senza accordo sindacale, la Banca nazionale del Lavoro impone una nuova riorganizzazione che ha un impatto su 2000 dei 3600 lavoratori della direzione generale, anche in questo caso l’iniziativa non è stata condivisa con le OO.SS. alle quali sono state negate le informazioni necessarie e previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per una corretta valutazione delle ricadute.

Per questi motivi, le Organizzazioni Sindacali del gruppo BNL tornano in piazza giovedì 9 marzo con un sit-in davanti la sede della direzione generale dell’istituto di credito.

L’articolo Bnl, giovedì nuovo sit-in dei sindacati proviene da Notiziedì.

