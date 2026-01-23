board-of-peace,-meloni:-no-autoesclusione-ma-riaprire-configurazione

“Ci sono oggettivamente dei problemi”

Roma, 23 gen. (askanews) – Riguardo al Board of Peace “la posizione dell’Italia è di disponibilità e di interesse verso l’iniziativa”, “penso che non sia mai la scelta migliore quella di autoescludersi a priori”.Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo alle domande al termine della conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, precisando che “ci sono oggettivamente dei problemi per come l’iniziativa è stata configurata, che sono per noi di carattere costituzionale, lo statuto che ci è stato inviato sarebbe incostituzionale”. Per questo Meloni ha chiesto agli Usa “la disponibilità a riaprire questa configurazione per andare incontro alle necessità non solo italiane ma anche di altri Paesi europei”.”Questa è la nostra posizione, poi si vedrà quali sono i margini per trovare soluzioni condivise”, ha concluso.