lunedì, 16 Febbraio , 26

Valanga a Courmayeur, morto anche terzo sciatore

(Adnkronos) - E' morto anche il terzo sciatore...

Stasera torna ‘Taratata’ con Paolo Bonolis, gli ospiti e dove vedere lo show

(Adnkronos) - Dopo il ritorno della scorsa settimana,...

Carnevale, dalle maschere alle parrucche: non sicuri o contraffatti, sequestrati oltre 500mila prodotti

(Adnkronos) - Articoli per il Carnevale non sicuri...

Svolta nel caso Campana, omicidio risolto dopo 15 anni: arrestate 4 persone

(Adnkronos) - Risolto dopo 15 anni l'omicidio Omicidio...
board-of-peace,-tajani:-italia-non-resti-fuori-dalla-ricostruzione-di-gaza
Board of Peace, Tajani: Italia non resti fuori dalla ricostruzione di Gaza

Board of Peace, Tajani: Italia non resti fuori dalla ricostruzione di Gaza

AttualitàBoard of Peace, Tajani: Italia non resti fuori dalla ricostruzione di Gaza
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 16 feb. (askanews) – L’Italia non può restare fuori dalla ricostruzione di Gaza e per questo dovrebbe presenziare come osservatore nel Board of Peace, nonostante la Costituzione impedisca una partecipazione a pieno titolo. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il Corriere della Sera.

“Non possiamo restare fuori dalla ricostruzione di Gaza, anche questa è una chiave di lettura a proposito della nostra presenza da osservatori nel Board. E poi è giusto esserci perché è un’ulteriore conferma dell’impegno del governo per stabilizzare il Medio Oriente”, ha dichiarato Tajani, rilanciando la scelta annunciata dalla premier Giorgia Meloni ad Addis Abeba.

Il ministro ha respinto le critiche delle opposizioni, che accusano Roma di seguire la linea statunitense: “Mi sembrano accuse senza senso. Allora anche la Commissione europea, che sarà presente con la responsabile del Mediterraneo Dubravka Suica, è asservita all’America? E Cipro che ha la presidenza di turno? Non capisco cosa ci sia da strepitare”.

Tajani ha ricordato che la partecipazione italiana resta limitata allo status di osservatore: “Sarà un voto di indirizzo politico sulla presenza dell’Italia nel ruolo di osservatore nel Consiglio di pace, sapendo che non possiamo entrarvi per i noti motivi di incompatibilità costituzionale”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.