AGI – “Io non conosco i dettagli, ma quando ci sono interessi comuni e obiettivi comuni, e in questo caso ci sono, le soluzioni si trovano”. Così all’AGI Adriano Boasso, immunologo e ‘principal medical writer’ a Londra, commenta lo scontro tra AstraZeneca e Unione europea per il ritardo sulle forniture di vaccini. Boasso, 15 anni di esperienza nel settore dell’immunologia e malattie infettive, premette di essere “ottimista di natura” e spiega: “Al di là dei dati pubblicati su Lancet, non ho molte più informazioni, specialmente sulla questione delle fornitore di vaccini alla Ue”.

“Io penso – osserva – che ci troviamo in una situazione veramente unica,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Boasso: “Scontro AstraZeneca-Ue? Una soluzione si trova…” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento