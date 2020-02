Boateng: “Besiktas top club. Fiorentina? Nessun problema fisico”

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! L’avventura di Kevin-Prince Boateng alla ​Fiorentina è durata solamente sei mesi. L’attaccante classe ’87 non ha saputo ritagliarsi il proprio spazio alla corte di Vincenzo Montella prima e Beppe Iachini poi.​ Nelle ultime ore di calciomercato invernale, il club viola ha deciso di cedere il calciatore al Besiktas. Una nuova esperienza, per Boateng, al fine di rilanciarsi dopo…

