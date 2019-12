Boateng: “Il calcio oggi è solo business, mi diverte meno. I giovani sempre ultimi agli allenamenti”

Kevin-Prince Boateng, fantasista ghanese della ​Fiorentina, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild ha fatto una profonda e piuttosto critica analisi del mondo del calcio al giorno d’oggi sottolineando come i giocatori non hanno più gli stessi valori morali di un tempo e come il calcio sia ormai diventato solo un business. “Il calcio oggi è solo business, noi siamo solo numeri: se non giochi bene vieni sostituito, non c’è più fedeltà e questo è triste. Bisognerebbe… continua a leggere sul sito di riferimento