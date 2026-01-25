domenica, 25 Gennaio , 26

Skorupski espulso tra le proteste: cos’è successo in Genoa-Bologna

(Adnkronos) - Proteste e polemiche in Genoa-Bologna. Nella...

Crans-Montana, l’indagine sulla strage: l’uscita di emergenza era chiusa a chiave

(Adnkronos) - Un'uscita di emergenza del bar Le...

Forza Italia, chiusa a Milano la 3 giorni per anniversario discesa in campo Berlusconi

(Adnkronos) - Si è conclusa, al teatro Manzoni...

Usa, partito trasversale anti-Ai mette alla prova le divisioni tra destra e sinistra

(Adnkronos) - Washington - L’intelligenza artificiale non sta...
bobby-solo,-il-malore-prima-di-domenica-in:-“non-riuscivo-a-respirare”
Bobby Solo, il malore prima di Domenica In: “Non riuscivo a respirare”

Bobby Solo, il malore prima di Domenica In: “Non riuscivo a respirare”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBobby Solo, il malore prima di Domenica In: "Non riuscivo a respirare"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Stanotte ho avuto un malore”. Bobby Solo, ospite oggi domenica 25 gennaio, a Domenica In ha raccontato di aver avuto un problema di salute durante la notte, prima di andare in onda nel programma condotto da Mara Venier.  

Il cantautore ha spiegato che si trovava in albergo: “Ho avuto un forte raffreddore, non riuscivo a respirare. Non so respirare con la bocca e allora verso le 3 di notte sono andato sotto in reception”, ha detto. Il problema è stato risolto tempestivamente grazie all’aiuto di una farmacia aperta: “Mi hanno dato uno spray per la voce”.  

A sdrammatizzare ci ha pensato Iva Zanicchi: “Un ricovero di vecchi. Io sto male, lui sta male…”, ha detto la cantante che prima della diretta di Domenica In ha preso una ‘pastiglia’ perché un po’ afona.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.