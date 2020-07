Bobo “l’australiano”: le radici lontane di Christian Vieri

Christian Vieri è stato per anni il prototipo dell’attaccante perfetto. Chiedere alle tante difese incontrate, e bucate, in Italia e in Europa con diverse maglie, tra cui Juve, Lazio, Inter e Milan (tra le altre, perchè in totale sono in totale 11 le casacche vestite dal centravanti). E oggi, nel giorno del suo 47° compleanno, vogliamo raccontarvi qualche piccola curiosità sul conto del “Bobo” Nazionale. La famiglia Vieri Vieri nasce il 12 luglio 1973, a Bologna, in una famiglia che affonda le… continua a leggere sul sito di riferimento