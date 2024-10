ROMA – “Il ministro Sangiuliano mi faceva leggere e mi inoltrava i messaggi che riceveva e inviava ad altri politici, ministri…“. Maria Rosaria Boccia parla. Distilla ulteriori dettagli della sua storia con l’ex ministro Sangiuliano. A Piazza Pulita, su La7 Boccia Boccia dice che Sangiuliano “a volte per fare prima mi girava direttamente gli screenshot. Di tante persone che fanno parte del governo. È tutto nei telefoni che mi hanno sequestrato. Capitava anche che tenessi io il suo telefono e rispondessi per lui quando non poteva”.

Quanto alla mancata nomina a consigliera, Boccia chiarisce: “Sono brava con i social, faccio tutto da sola. Il ministro ha detto tante cose inesatte. Non mi interessa la politica, lui apprezzava le mie capacità relazionali e in base a queste mi propose l’incarico. Ad esempio per il G7 della cultura a Pompei abbiamo coordinato il percorso dei ministri, il loro soggiorno in hotel, il concerto… La nomina fu subito messa in cantiere, sapevo che ci sarebbero voluti tempi tecnici, ma non era legata alla relazione”.

L'articolo Boccia ancora in tv: "Sangiuliano mi inoltrava gli screenshot delle chat con gli altri ministri" proviene da Agenzia Dire.

