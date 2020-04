ROMA (ITALPRESS) – “Diamo atto al Governo e ai ministri Gualtieri e Patuanelli, di aver conseguito un risultato importante sotto il profilo delle risorse e degli strumenti mobilitati a favore del sistema produttivo. Adesso e’ importante che queste risorse giungano con tempestivita’ alle imprese”. Cosi’ il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commentando il contenuto del Dl in tema di misure per la liquidita’ alle imprese pubblicato in Gazzetta Ufficiale. “Oggi piu’ che mai – prosegue Boccia – occorre semplificare, comprendere che stiamo vivendo in una fase di emergenza e che dobbiamo imparare a usare nuove regole utili a fronteggiare una situazione straordinaria.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Boccia “Bene Governo su risorse, ora giungano alle imprese” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento