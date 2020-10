AGI – Un bando per duemila operatori sanitari per potenziare le attività di tracciamento. È quanto ha annunciato, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso della riunione con i presidenti di Regione.

“Con ordinanza di Protezione civile creiamo un contingente per potenziare le reti sanitarie interne alle Asl e rafforzare le operazioni di tracciamento”, ha affermato. Il modello è simile a quello già messo in atto nei mesi scorsi con medici e infermieri volontari per gli ospedali e operatori socio sanitari per carceri e Rsa.

Due i profili: 500 persone lavoreranno sulla richiesta di informazioni e sulle procedure da seguire,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Boccia ha annunciato un bando per 2000 operatori di tracciamento proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento