Boccia: “Ho registrato perché Sangiuliano mi ha detto che lui è un uomo e nessuno mi avrebbe creduta”

ROMA – Perché ha registrato tutto da un certo punto in poi? “Perché il ministro mi ha detto una frase che mi ha colpito molto. Ha detto ‘Io sono il ministro, io sono un uomo, io rappresento l’istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che tu dirai’”. E’ un passaggio dell’intervista a Maria Rosaria Boccia, pubblicata questa mattina dal quotidiano La Stampa. “Io confermo che il ministro è un po’ confuso. Perché il giorno prima ha detto che nelle nostre chat potevano esserci solo delle foto carine, non compromettenti e qualche cuoricino o qualche emoticon carina. Ma un conto è dire quello che ha detto il giorno prima ovvero che ci sono delle chat blande, un altro è dire che ci sono delle chat con una persona con cui hai una relazione. Con una persona con la quale ho una relazione non mi scambio solo delle foto innocenti ed emoticon. Parliamo della nostra vita personale quotidiana. Semmai posso scambiarmi anche qualche messaggio più piccante”.

LEGGI ANCHE Boccia a La Stampa: “Il ministro è sotto ricatto, in tv mi ha fatto sorridere”. Sangiuliano valuta esposto in Procura

LEGGI ANCHE: La consigliera “a titolo gratuito” di Sangiuliano smentisce il ministro, sui social documenti riservati del G7 Cultura: “Viaggi pagati dal Mic”

LEGGI ANCHE: Chi è Maria Rosaria Boccia, la consigliera “a titolo gratuito” di Sangiuliano

LEGGI ANCHE Sangiuliano al Tg1: “Avevo una relazione con Boccia ma non sono ricattabile”. Il Pd protesta: “Uso privato della tv pubblica”



Sulla premier Meloni: “Chi si richiama ai valori dell’essere donna ha il diritto e il dovere di difendere la propria dignità come ha fatto l’altra persona (la premier, ndr) quando ha interrotto una relazione profonda tramite un post sui social, dopo che il compagno (Giambruno, ndr) aveva violato un sentimento d’amore. Mi chiedo perché io vengo trattata con arroganza, additata senza nome e cognome. I comportamenti sessisti vanno sempre denunciati, come ha fatto lei anche utilizzando i social perché una donna deve proteggere la propria dignità indipendentemente dal ruolo che ricopre. Non si può rivendicare la dignità di una donna, offesa nei sentimenti, a fasi alterne”.

L’articolo Boccia: “Ho registrato perché Sangiuliano mi ha detto che lui è un uomo e nessuno mi avrebbe creduta” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it