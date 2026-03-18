boccia:-meloni-ovunque-ma-non-in-aula,-parlamento-piegato-a-suoi-interessi

Roma, 18 mar. (askanews) – “L’aula è aperta e purtroppo è vuota, fuori da qui il mondo è in fiamme, l’ordine internazionale si sta sgretolando e il Parlamneto non è messo nella condizione di decidere. Il Consiglio dell’Unione europea ha un ordine del giorno completamente diverso da quello su cui ha votato il Parlamento la settimana scorsa”. Lo ha detto nell’aula del Senato il capogruppo del Pd Francesco Boccia.

“Se la maggioranza, il governo, avesse rispettato le regole e le prassi non saremmo qui. La presidente del Consiglio domani andrà in Consiglio europeo avendo un atto di indirizzo votato su un altro ordine del giorno”, con aggiornamenti sul Medioriente “profondamente diversi” rispetto a quelli di una settimana fa. “Innovando le prassi in peggio facciamo solo male al Parlamento e a quest’aula, avevamo chiesto al presidente La Russa di convincere la premier ad essere qui ma Meloni è ovunque ma non qui”, ha rilanciato Boccia osservando che si tratta di una “deriva che conferma l’idea che la premier ha della Repubblica: conta solo quello che fa il governo, il Parlamento viene piegato ai suoi interessi”.