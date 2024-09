Boccia: “Non sono contenta delle dimissioni di Sangiuliano. La moglie chiese di stracciare la mia nomina”

ROMA – “Io non sono contenta, assolutamente no. Lui merita meritava quel posto, è una persona molto competente, secondo me. E’ anche una brava persona si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire e mi dispiace tantissimo perché lui meritava quella quella carica”. Maria Rosaria Boccia interviene nella trasmissione ‘In Onda’ su La 7, in un’intervista esclusiva di Marianna Aprile e Luca Telese.

Erano necessarie le dimissioni? “Forse oggi dopo tutta la tempesta mediatica che abbiamo vissuto era necessario, però poteva non farlo dicendo la verità dall’inizio“. Ora che non è più ministro vuole le scuse pubbliche? “Io voglio le scuse dall’uomo, per me e per la mia famiglia– dice Boccia- Il ministro poi dovrà scusarsi con il governo e con il popolo italiano non con me. Lui mi c’ha messo sulla pubblica piazza: io non ero né un personaggio politico né un personaggio dello spettacolo. Fino a 10 giorni fa nessuno mi conosceva e la mia vita era fantastica. Ora non è proprio semplice“.

Boccia durante l’intervista ribadisce: “Io chiedo a Sangiuliano di dire la verità perché in questa verità non ci sono solo io, ci sono coinvolte tante donne che oggi noi non stiamo ancora menzionando. Non è rispettoso che il ministro continui a dire cose allargando sempre più il cerchio della menzogna e delle persone che potrebbero entrare in questo baratro. Io non voglio essere buttata per coprire poi altre cose, non ci sto”.

“Io non ero con il ministro quando parlava con la moglie. Ho potuto ascoltare perché il ministro in una conversazione a casa sua con la moglie mi ha chiamata, ha lasciato il telefono aperto all’insaputa della moglie e io ho ascoltato il discorso: la moglie chiedeva di strappare la mia nomina. Io vorrei capire se la nomina è stata strappata per un capriccio di una donna o è stata strappata perché non avevo le competenze”

