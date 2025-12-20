sabato, 20 Dicembre , 25

Sport, Ranieri premiato alla 20ª edizione del Premio Asi Sport & Cultura

(Adnkronos) - Si è svolta questa mattina la...

Sport, Cioffi (Asi): “Lo sport è vita, la cultura rende liberi”

(Adnkronos) - “Lo sport è vita, la cultura...

India, treno passeggeri travolge una mandria di elefanti: uccisi 8 esemplari

(Adnkronos) - Un treno passeggeri ha travolto una...

KilometroVerdeParma, più alberi diffusi in città per combattere caldo e cemento

(Adnkronos) - Aumentare il numero di alberi in...
bocciato-lo-sciopero-generale-per-flotilla:-il-garante-sanziona-i-sindacati-“non-esente-dall’obbligo-di-preavviso”
Bocciato lo sciopero generale per Flotilla: il Garante sanziona i sindacati “Non esente dall’obbligo di preavviso”

Bocciato lo sciopero generale per Flotilla: il Garante sanziona i sindacati “Non esente dall’obbligo di preavviso”

LavoroBocciato lo sciopero generale per Flotilla: il Garante sanziona i sindacati “Non esente dall’obbligo di preavviso”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – La Commissione di Garanzia, con delibera del 18 dicembre, ha valutato negativamente lo sciopero generale effettuato senza preavviso lo scorso 3 ottobre dalle organizzazioni sindacali Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas e Cobas Sardegna, a seguito del blocco della Flotilla.

LE MOTIVAZIONI

Secondo il Garante, le deroghe al preavviso non sono applicabili al caso di specie, non ricorrendo i presupposti dell’art. 2, comma 7, della legge 146/1990, che consente scioperi immediati nei servizi pubblici essenziali solo per la difesa dell’ordine costituzionale o per protesta a seguito di gravi eventi lesivi dell’incolumità e sicurezza dei lavoratori.Per l’Autorità, la difesa dell’ordine costituzionale è da intendere come misura posta a presidio delle istituzioni di fronte ad eventi che ne mettano a rischio il funzionamento o l’esistenza stessa, mentre la protesta per l’incolumità e sicurezza dei lavoratori non può essere invocata per eventi esterni al contesto lavorativo. A seguito di tale valutazione, la Commissione ha irrogato le sanzioni, in applicazione dei parametri di legge, alle organizzazioni sindacali proclamanti.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.