Bocelli e Ultimo intonano “Roma nun fa la stupida stasera” a New York

Nel backstage prima dell’esibizione al Madison square Garden

Milano, 20 dic. (askanews) -Andrea Bocelli e Ultimo intonano “Roma nun fa la stupida stasera” nei camerini del Madison Square Garden a New York.Il tenore si è esibito per due serate sold out del suo 30th Anniversary World Tour. Prima dello spettacolo, Ultimo, anche lui presente in città, ha fatto visita a Bocelli nel suo camerino. Durante l’incontro, i due artisti hanno improvvisato insieme “Roma nun fa la stupida stasera” e altri brani, alternandosi al pianoforte.Il 24 dicembre, Andrea Bocelli sarà protagonista dello speciale natalizio per la CBS, Andrea Bocelli in Christmas with Friends, con ospiti come Dua Lipa, Sofia Carson, Josh Groban (oltre alla figlia Virginia e alla moglie Veronica), per concludere un anno di celebrazioni per il trentennale della sua carriera.