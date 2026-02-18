bodo/glimt-inter-3-1,-nerazzurri-cadono-in-norvegia-e-ottavi-in-salita

(Adnkronos) – Cade l’Inter. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i nerazzurri hanno perso contro il Bodo/Glimt per 3-1 nell’andata dei playoff di Champions League. A decidere il match le reti di Fet al 20′, Hauge al 61′ e Hogh al 64′. Nel mezzo il momentaneo pareggio firmato Pio Esposito al 30′.
Qualificazione agli ottavi in salita quindi per la squadra di Chivu, travolta nei giorni scorsi dal caso Bastoni, che al ritorno dovrà vincere con almeno due gol di scarto per portare il match ai supplementari.
Il ritorno è previsto per martedì 24 febbraio alle ore 21 a San Siro.