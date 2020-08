Boe: Bailey, non siamo affatto a corto di ‘munizioni’

AGI – La Boe sottolinea di non essere a corto di munizioni per sostenere l’economia dopo lo shock del coronavirus, e ci sono prove che le spinte di stimolo grandi e aggressive sono efficaci. Lo afferma il numero uno della Bank of England Andrew John Bailey nel discorso al simposio di Jackson Hole. “Non siamo affatto a corto di potenza di fuoco, ci sono momenti in cui dobbiamo fare le cose in grande e andare veloci. Ad essere onesti sembra che siamo stati fin troppo cauti rispetto alle munizioni che ancora restano”, dice Bailey.

