Boe fornirà I display OLED per l’iPhone da 5,4 pollici

Il produttore cinese di display, BOE, ha stretto una collaborazione con il produttore di pannelli a sfioramento, General Interface Solutions, poiché entrambe le società mirano a diventare fornitori dell’iPhone da 5,4 pollici che sarà rilasciato in futuro.

Apple, prevede di rilasciare quattro modelli di iPhone 12 con display OLED in autunno, tra cui un modello da 5,4 pollici, due modelli da 6,1 pollici e un modello da 6,7 pollici, secondo l’analista Ming-Chi Kuo. Tutti i dispositivi dovrebbero supportare il 5G e potrebbero presentare un nuovo design con una struttura in metallo con bordi piatti come l’iPad Pro o l’iPhone 4.

