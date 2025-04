boeing,-in-primo-trimestre-fatturato-in-aumento-a-19,5-mld-usd

Roma, 23 apr. (askanews) – Numeri in miglioramento per Boeing Company. Nel primo trimestre la società ha registrato un fatturato di 19,5 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 16,56 miliardi del primo trimestre 2024. L’azienda ha avuto un flusso di cassa operativo negativo per 1,6 miliardi a fronte dei 3,36 miliardi dell’analogo trimestre 2024. La perdita è calata da 355 a 31 milioni.

I risultati, spiega la società, riflettono principalmente il miglioramento delle prestazioni operative e del volume delle consegne commerciali. I risultati riflettono inoltre solo le tariffe in vigore al 31 marzo. “La nostra azienda si sta muovendo nella giusta direzione, poiché iniziamo a vedere un miglioramento delle prestazioni operative in tutte le nostre attività grazie alla nostra costante attenzione alla sicurezza e alla qualità”, ha dichiarato Kelly Ortberg, presidente e amministratore delegato di Boeing. “Continuiamo ad eseguire il nostro piano, stiamo vedendo i primi risultati positivi e rimaniamo impegnati ad apportare i cambiamenti fondamentali necessari per recuperare completamente le prestazioni dell’azienda e al tempo stesso navigare nell’ambiente attuale”.

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontano a 23,7 miliardi di dollari, rispetto ai 26,3 miliardi di dollari dell’inizio del trimestre, grazie soprattutto all’utilizzo del flusso di cassa libero nel trimestre. L’indebitamento è stato di 53,6 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 53,9 miliardi di dollari dell’inizio del trimestre a causa dell’estinzione del debito in scadenza. L’azienda ha accesso a linee di credito per 10,0 miliardi di dollari, che non sono state utilizzate. Il portafoglio totale della società alla fine del trimestre era di 545 miliardi di dollari.