Boga sta bruciando le tappe della sua crescita: meriterebbe la chiamata in una big?

25 presenze stagionali, 8 gol realizzati e 4 assist, sono questi gli ottimi numeri messi insieme fin qui in questa stagione da Jeremie Boga con indosso la maglia del Sassuolo. Il giovane attaccante ivoriano è una delle sorprese più piacevoli di questa stagione e tante squadre, big comprese, hanno messo gli occhi su di lui. Ma il 23enne attaccante del Sassuolo merita la chiamata in una grande squadra? Indubbiamente. L’ex Chelsea, in forza alla formazione emiliana dalla scorsa stagione, sta… continua a leggere sul sito di riferimento