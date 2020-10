“Boiiing” è il nuovo video Apple dedicato all’iPad Air 4

Per celebrare il nuovo iPad Air 4, Apple ha condiviso un nuovo video su YouTube che promuove le funzionalità del dispositivo e le nuove opzioni di colore.

Il nuovo iPad Air di quarta generazione presenta un display da 10,9 pollici edge-to-edge, chip A14 Bionic, Touch ID nel pulsante di accensione, supporto per Apple Pencil 2 e bordi piatti in stile iPad Pro. Il prezzo parte da 699€ per il modello Wi-Fi, mentre per i modelli Wi-Fi+Cellular da 809€.

Grazie alle sue cornici più sottili,

L’articolo “Boiiing” è il nuovo video Apple dedicato all’iPad Air 4 proviene da Notiziedi.

